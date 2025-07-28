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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
عزة عاطف

من قال إن جميع السيارات الخارقة تفتقر إلى العملية؟ تثبت لانزانتي عكس ذلك من خلال أحدث ابتكاراتها: "95-59" سيارة خارقة جديدة كليًا تتسع لـ3 ركاب، وتعيد إحياء روح أسطورة ماكلارين F1 بمزيج من الأداء النقي والتصميم الذكي.

الإسم والتصميم مستوحيان من أسطورة لومان

يحمل اسم 95-59 دلالة مزدوجة: إشارة إلى عام 1995، عندما فازت سيارة ماكلارين F1 GTR رقم 59، التي أنتجتها لانزانتي، بسباق لومان الأسطوري. 

وتمامًا كما فازت تلك السيارة في سباقات التحمل، ستنتج لانزانتي 59 نسخة فقط من هذه السيارة الجديدة، تخليدًا لذلك الإنجاز التاريخي.

فيما يخص التصميم، تحافظ 95-59 على الخطوط الجمالية المألوفة من عائلة ماكلارين، ولكنها تخلو تمامًا من أي شعارات رسمية من الشركة الأم في ووكينج. 

يكسو السيارة طلاء رمادي "أوينو"، مستوحى من سيارة الفوز الشهيرة، وتضيف لانزانتي جناحًا خلفيًا ضخمًا لتحسين الثبات والأداء الهوائي.

مقعد السائق في المنتصف

تتبنى 95-59 تكوين المقعد المركزي الأيقوني الذي اشتهرت به ماكلارين F1، حيث يُحيط بالسائق راكبان على الجانبين. 

يعد هذا التصميم رمزًا للسيارات الخارقة الفاخرة التي تجمع بين الأداء المذهل وتجربة القيادة الفريدة، كما رأينا في McLaren Speedtail وGMA T.50.

الباب ثنائي السطح يُفتح بطريقة مميزة، في لمسة أخرى تُحاكي إرث ماكلارين. ورغم أن التصميم الداخلي الكامل لم يكشف بعد، إلا أن الهيكل العام يؤكد أن السيارة في مرحلة التصميم الإنتاجي النهائي.

في عالم يزداد توجهه نحو الكهرباء والهجينة، تُحافظ لانزانتي على نقاء الأداء من خلال محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لترات، مأخوذ من ماكلارين. 

ينتج هذا المحرك أكثر من 850 حصانًا وعزم دوران يبلغ 880 نيوتن-متر، مع توجيه القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية عبر علبة تروس من 7 نسب.

والأهم؟ لا يوجد أي دعم هجين ما يرضي عشاق الأداء الصافي ومحبي المحركات التقليدية القوية.

تعتمد 95-59 على هيكل أحادي من ألياف الكربون، إلى جانب مكونات هيكلية مصنوعة بالكامل من الكربون، مما يساعدها على تحقيق وزن فارغ يبلغ 1250 كجم فقط. 

وللمشترين الباحثين عن الحد الأقصى من الخفة، تقدم لانزانتي حزمة LM30، التي تُخفض الوزن بمقدار 20 كجم إضافية.

تشمل حزمة LM30:

  • عجلات خفيفة مطروقة
  • عادم من التيتانيوم
  • دروع حرارية مطلية بالذهب
  • ترقيات تقنية أخرى لخفض الوزن وتحسين الأداء

كشف عن السيارة لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة هذا الأسبوع، وسط اهتمام كبير من عشاق السيارات الخارقة. 

ورغم أدائها ومواصفاتها، فإن سعرها أقل من Speedtail، حيث يبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

أي حوالي 1.63 مليون دولار أمريكي بحسب أسعار الصرف الحالية.

ورغم أنه سعر باهظ، إلا أنه يعد "صفقة" مقارنة بسيارات خارقة أخرى، حيث إنه أقل من سبيدتيل التي بلغ سعرها أكثر من 2.1 مليون جنيه إسترليني، لكنه لا يزال أعلى بـ 4.5 مرات من طراز McLaren 750S.

بين الأداء الجبار، وخفة الوزن، والمقعد الوسطي الذي يُعيد ذكريات أساطير الماضي، تجسد لانزانتي 95-59 توازنًا فريدًا بين العملية، والندرة، والسرعة الخالصة. 

ماكلارين سيارة خارقة سيارة لانزانتي سعر لانزانتي 59 95

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بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
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