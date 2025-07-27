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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لن تكسر ميزانيتك.. أرخص السيارات الـ SUV لعام 2025

السيارات الـ SUV لعام 2025
السيارات الـ SUV لعام 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 و 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 4 برو ، جاك S2، جيلي جى اكس ٣ برو ، زوتى T300 ، شيرى تيجو 3 .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تستمد سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 قوتها من محرك 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها قوة 145 حصان، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

الفئة الأولي شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2025

تتسارع سيارة جاك S2 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 113 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك S2 موديل 2025

تباع سيارة جاك S2 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 739 ألف جنيه .

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025

تنتج جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 قوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة1500 سي سي، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025

تأتى سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 849 ألف جنيه .

زوتى T300 موديل 2024

سعة خزان وقود سيارة زوتى T300 موديل 2024 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 215 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

زوتى T300 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة زوتى T300 موديل 2025 تباع بسعر 774 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة زوتى T300 موديل 2025 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

شيرى تيجو 3 موديل 2024

عزم دوران سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 يصل إلي 160 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر .

زوتى T300 موديل 2024

يصل سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 830 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات طرازات السيارات الجديدة شيرى تيجو 4 برو جاك S2 جيلي جى اكس ٣ برو زوتى T300 سيارات جديدة 2025

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