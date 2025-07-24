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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اشتري فيات فلوريدا هاتشباك بـ 80 ألف جنيه

فيات فلوريدا موديل 2006
فيات فلوريدا موديل 2006
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 فيات فلوريدا موديل 2006

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات فلوريدا موديل 2006، وتنتمي فلوريدا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فيات فلوريدا موديل 2006 الخارجية

 فيات فلوريدا موديل 2006

تمتلك سيارة فيات فلوريدا موديل 2006 من الخرج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة امامية يتوسطها شعار  شركة فيات، وتم تثبيت شعار شركة فيات على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بالأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك فيات فلوريدا موديل 2006

 فيات فلوريدا موديل 2006

تنقل قوة سيارة فيات فلوريدا موديل 2006 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فيات فلوريدا موديل 2006 الداخلية

 فيات فلوريدا موديل 2006

تأتي مقصورة سيارة فيات فلوريدا موديل 2006 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين امامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية .

سعر فيات فلوريدا موديل 2006

تباع سيارة فيات فلوريدا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 فيات فلوريدا موديل 2006

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

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