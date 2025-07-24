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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي فيرنا مستعملة بسعر 300 ألف جنيه

هيونداي فيرنا موديل 2012
هيونداي فيرنا موديل 2012
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي فيرنا موديل 2012

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيرنا موديل 2012، وتنتمي فيرنا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي فيرنا موديل 2012 الخارجية

هيونداي فيرنا موديل 2012

تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي فيرنا موديل 2012

هيونداي فيرنا موديل 2012

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 من قطع مسافة 118 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون الأسود .

مقصورة هيونداي فيرنا موديل 2012 الداخلية

زودت مقصورة سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرار والوقود، وبها مساند يد أمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي فيرنا موديل 2012

هيونداي فيرنا موديل 2012

تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

إصدارات السيارات المستعملة هيونداي فيرنا موديل 2012 سعر هيونداي فيرنا فيرنا موديل 2012 هيونداي فيرنا

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