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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه شانجان UNI-V 2025 إم بايك يو 5 بلس 2025 ؟

شانجان UNI-V 2025 إم بايك يو 5 بلس 2025
شانجان UNI-V 2025 إم بايك يو 5 بلس 2025
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى 7 إم هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان UNI-V موديل 2025

شانجان UNI-V موديل 2025

زوّدت سيارة شانجان UNI-V موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك شانجان UNI-V موديل 2025

شانجان UNI-V موديل 2025

تستمد سيارة شانجان UNI-V موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

سعر شانجان UNI-V موديل 2025

شانجان UNI-V موديل 2025

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 300 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بايك يو 5 بلس موديل 2025

بايك يو 5 بلس موديل 2025

تحتوي سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك بايك يو 5 بلس موديل 2025

بايك يو 5 بلس موديل 2025

عزم دوران سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 يصل إلى 142 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وقوة 111 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سعر بايك يو 5 بلس موديل 2025         

بايك يو 5 بلس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

ام جى 7 هيونداي إلنترا سى ان 7 هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 محرك شانجان UNI V سعر شانجان UNI V سعر بايك يو 5 بلس

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