فورد إكسبلورر تريمور 2026 .. شاهد

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026، وتنتمي إكسبلورر تريمور لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميم عصري وجذاب، وتقدم بتجهيزات ملائمة للطرق الوعرة، وتمتلك تصميم قوي .

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

محرك فورد إكسبلورر تريمور 2026

تستمد سيارة فورد إكسبلورر تريمور 2026 قوتها من محرك 6 سلندر مزدوج التيربو، وتنتج قوة 400 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورد إكسبلورر تريمور 2026

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

زودت سيارة فورد إكسبلورر تريمور 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، عجلات معدنية سوداء مقاس 18 بوصة مغلفة بإطارات مخصصة لجميع التضاريس، ونظام تعليق مرتفع، وألواح حماية سفلية، وتم إعادة ضبط نظام التعليق بإضافة إلي نوابض وقضبان موازنة جديدة لتحسين ثبات السيارة وخلوصها، وبها إضاءة للطرق الوعرة، وبها لمسات إلكتريك سبايس لتعزيز طابعها القوي.

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

ويوجد بـ فورد إكسبلورر تريمور 2026، نظام تعليق مرتفع ومعاد ضبطه لتحسين الخلوص الأرضي والثبات على الطرق غير الممهدة، وبها نوابض وقضبان موازنة جديدة لقيادة أكثر قوة وتحكمًا، وبها ألواح حماية سفلية لمواجهة الصخور والمطبات بثقة .

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة فورد إكسبلورر تريمور 2026 بها، لمسات تصميم Electric Spice تضيف طابع جرئ، وبها واجهة أمامية شرسة تعزز شخصية السيارة المغامرة، وبها تفاصيل خارجية سوداء لمظهر أكثر جرأة وأناقة

سعر فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

تباع سيارة فورد إكسبلورر تريمور 2026 داخل سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 181 ألف ريال سعودي .

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسيس شركة فورد موتور كومباني على يد هنري فورد في عام 1908، وتم إطلاق سيارة "موديل تي" الشهيرة، والتي حققت نجاح كبير بفضل تصميمها العملي وسعرها المعقول .

فورد إكسبلورر تريمور موديل 2026

وفي عام 1913 قدمت أول خط تجميع متحرك في صناعة السيارات، مما أحدث ثورة في طريقة إنتاج السيارات، وتوسعت فورد عالميًا، وأنشأت مصانع وشركات تابعة في مختلف أنحاء العالم، وقدمت فورد أول خط تجميع متحرك في صناعة السيارات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية .