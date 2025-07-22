بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

بعد أن فشلت في تحقيق مبيعات قوية لخطها الكهربائي الفاخر في الولايات المتحدة، لجأت مرسيدس-بنز إلى تخفيض أسعار سياراتها الكهربائية EQE وEQS بشكل كبير، في محاولة للتخلص من المخزون وتحريك المبيعات، حيث قامت بالتخلص من المخزون لمعادلة الأسعار.

خصومات تصل إلى 15 ألف دولار لجذب المشترين

تراوحت الخصومات بين 4,000 دولار وأكثر من 15,000 دولار، وفقًا لتقرير CarBuzz.

أبرز التخفيضات جاءت على سيارة EQS الرياضية متعددة الاستخدامات، التي انخفض سعرها من 106,400 دولار إلى 91,100 دولار، أي بتوفير يصل إلى 15,300 دولار.

أسعار مرسيدس بعد التخفيضات

EQE سيدان: من 76,050 دولارًا إلى 66,100 دولار (خصم 9,950 دولارًا).

EQE SUV: من 79,050 دولارًا إلى 66,100 دولار (خصم 12,950 دولارًا).

EQS سيدان: من 105,550 دولارًا إلى 101,400 دولار (خصم 4,150 دولارًا).

EQS SUV: من 106,400 دولارًا إلى 91,100 دولار (خصم 15,300 دولار).

بالتزامن مع التخفيضات، أعلنت مرسيدس عن وقف تلقي الطلبات على جميع سيارات EQE وEQS المخصصة للسوق الأمريكية.

وأكدت الشركة أن مصنعها في ألاباما، المسئول عن إنتاج سيارات الدفع الرباعي، سيتوقف عن تصنيع الإصدارات الأمريكية اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بينما ستواصل إنتاج هذه الطرازات للأسواق الأخرى.

لماذا لم تنجح سيارات مرسيدس الكهربائية؟

رغم مكانة مرسيدس كإحدى أكبر العلامات الفاخرة في العالم، فإن طرازاتها الكهربائية لم تحظ بالإقبال المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه المشترون ارتفاع الأسعار، منافسة قوية من تسلا، تردد بعض العملاء في التحول الكامل للكهرباء، وغيرها.