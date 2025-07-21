بي واي دي L3 سيدان بسعر مغري | صور

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بى واى دى L3 موديل 2015

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بى واى دى L3 موديل 2015، وتنتمي L3 الصينية لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بى واى دى L3 موديل 2015 الخارجية

بى واى دى L3 موديل 2015

زودت سيارة بى واى دى L3 موديل 2015 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة بي واي دي، وتم تثبيت شعار بي واي دي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها ماسحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، ومصابيح امامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك بى واى دى L3 موديل 2015

بى واى دى L3 موديل 2015

تمكنت سيارة بى واى دى L3 موديل 2015 من قطع مسافة 140 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بى واى دى L3 موديل 2015 الداخلية

بى واى دى L3 موديل 2015

تحتوي مقصورة سيارة بى واى دى L3 موديل 2015 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، واضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان .

سعر بى واى دى L3 موديل 2015

يصل سعر سيارة بى واى دى L3 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بى واى دى L3 موديل 2015

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .