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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بروتون بيرسونا أوتوماتيك سعرها 300 ألف جنيه

بروتون بيرسونا موديل 2009
بروتون بيرسونا موديل 2009
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بروتون بيرسونا موديل 2009

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون بيرسونا موديل 2009، وتنتمي بيرسونا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون بيرسونا موديل 2009 الخارجية

بروتون بيرسونا موديل 2009

زودت سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 من الخارج بتصميم عري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون أيضا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بروتون بيرسونا موديل 2009

بروتون بيرسونا موديل 2009

تستمد سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصه سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة بروتون بيرسونا موديل 2009 الداخلية

زودت مقصورة سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب .

بروتون بيرسونا موديل 2009

سعر بروتون بيرسونا موديل 2009

تباع سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بروتون بيرسونا موديل 2009

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

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