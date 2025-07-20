أسعار أودي Q7 موديل 2025 في الإمارات

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2025 في الإمارات، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميم عصري وجذاب .

أودي Q7 موديل 2025

محرك أودي Q7 موديل 2025

تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 340 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة ZF أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كم/ساعة .

أودي Q7 موديل 2025

وتستمد سيارة أودي Q7 موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 500 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات أودي Q7 موديل 2025

زودت أودي Q7 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، شعار أودي الجديد بتقنية 2D المدمج بسلاسة في الشبك الأمامي المعاد تصميمه، وتم تحديث المصابيح الأمامية LED بشكل أنيق يمنح السيارة مظهر أكثر حداثة، وبها عجلات رياضية مقاس 22 بوصه، وتم تحديث المصابيح الخلفية LED لتتماشى مع الشعار الجديد لشركة أودي .

أودي Q7 موديل 2025

وتمتلك سيارة أودي Q7 موديل 2025 أيضا، ثلاث صفوف من المقاعد لراحة الركاب، وبها مساحة تخزين بمرونة كبيرة تبلغ مساحتها 402 لتر عند استخدام جميع المقاعد، وعند طي الصف الثالث تتسع المساحة إلى 1010 لتر، وعند طي الصفين الثاني والثالث تصل السعة القصوى إلى 1908 لتر، وبها شاشتين في الكونسول الوسطي الأولى مقاس 10.1 بوصه لنظام المعلومات والترفيه MMI، والثانية مقاس 8.6 بوصه للتحكم في نظام التكييف من خلف عجلة القيادة، وتعرض لوحة العدادات الرقمية بالكامل رسوميات عالية الدقة، وتم تزويد المقاعد الخلفية في الصف الثاني بنظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال .

سعر أودي Q7 موديل 2025 في الإمارات

أودي Q7 موديل 2025

تباع سيارة أودي Q7 موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 369 ألف درهم إماراتي .

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

تأسست شركة أودي في عام 1909 على يد أوجست هورش في ألمانيا، بعد انفصاله عن شركته الأولى "هورش"، واسم "أودي" هو ترجمة لاتينية لاسم عائلة هورش، والتي تعني "استمع" باللغة الألمانية.