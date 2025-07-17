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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 في السعودية

بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026
بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026   2026 BMW X2، وتنتمي اكس 2  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

 بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

محرك بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

تستمد سيارة بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026  2026 BMW X2 قوتها مكن محرك سعة 2000 سي سي، وبها شاحن توربيني، ويوفر المحرك تسارع سلس واستجابة سريعة وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي (FWD)، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

 بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

تمتلك سيارة بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط جانبية انسيابية عريضة تمنح السيارة مظهر هجومي، وبها سقف منحدر، وبها جناح خلفي وبها مصابيح بتقنية LED لتوفير إضاءة قوية وواضحة في مختلف ظروف القيادة، وبها إضاءة نهارية DRL على شكل حرف L، وبها مصابيح LED ثلاثية الأبعاد منحوتة، وبها مصابيح ضباب خلفية.

 بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة  بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026، جنوط معدنية رياضية متعددة الأضلاع، وبها مكابح عالية الأداء مع كاليبرات بارزة بلون أحمر، ونوافذ محاطة بإطارات سوداء لامعة، وبها زجاج خلفي داكن، وبها مرايات كهربائية مطلية باللون الأسود تحتوي على إشارات انعطاف LED مدمجة، وبها صداد خلفي، وبها فتحات تهوية سفلية وهمية، وبها ديفيوزر كبير، وبها جناح خلفي مدمج

 بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

وتحتوي سيارة بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 على، مقاعد أمامية رياضية مكسوة بجلد الغزال الصناعي، وبها نظام تدفئة المقاعد الأمامية، وتدفئة عجلة القيادة، والتشغيل عن بعد لراحة إضافية، وبها شاشة منحنية مزدوجة تمتد عبر لوحة القيادة، وبها بلوتوث، وبها نظام ملاحة وخرائط، وبها شاحن لاسلكي، وبها منافذ طاقة، وشاشة وسائط، وراديو، وبها أبل كار بلاى .

وسائل الأمان بـ  بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

زودت سيارة  بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية امامية، وبها فرامل ABS، وبها نظام مراقبة ضغط الإطارات، وبها الثبات الإلكتروني ESP، وبها أحزمة أمان، وبها كاميرا خلفية، وبها مساعد الاصطفاف

 بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026

سعر بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 في السعودية

سعر سيارة بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي يصل إلى 326 ألف ريال سعودي .

شركة بي إم دبليو بي ام دبليو اكس 2 بي ام دبليو اكس 2 موديل 2026 اكس 2 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية

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