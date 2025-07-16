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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب فولكس فاجن جيتا بـ 550 ألف جنيه

فولكس فاجن جيتا موديل 2009
فولكس فاجن جيتا موديل 2009
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فولكس فاجن جيتا موديل 2009، وتنتمي جيتا لفئة السيارات السيدان .

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

محرك فولكس فاجن جيتا موديل 2009

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

تمكنت سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 من قطع مسافة 230 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 الداخلية

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

تصميم فولكس فاجن جيتا موديل 2009 الخارجي

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

تمتلك سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج خارجية، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار فولكس فاجن على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

سعر فولكس فاجن جيتا موديل 2009

فولكس فاجن جيتا موديل 2009

تباع سيارة فولكس فاجن جيتا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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