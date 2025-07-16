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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | هيونداي أكسنت 2026 الجديدة

هيونداي اكسنت موديل 2026
هيونداي اكسنت موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي اكسنت موديل 2026، وتنتمي اكسنت لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعد أكسنت واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية شعبية في الأسواق .

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الجديدة 

محرك هيونداي اكسنت موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وبها عزم دوران 114 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الجديدة 

مواصفات هيونداي اكسنت موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، لمسات ديناميكية أكثر وضوح، وبها خطوط نحتية حادة تمنح السيارة حضور بصري، وبها شبك أمامي تم إعادة تصميمه ليصبح أعرض، وبها مصابيح أمامية بتقنية LED، وبها عجلات رياضية مقاس 16 بوصه، وبها مقابض كروم ولمسات خارجية تضيف لمسة من الفخامة، وبها مرايات جانبية قابلة للتعديل مع إشارات مدمجة.

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلى ان سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 بها، مقاعد من القماش مريحة قابلة للتعديل، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها نظام تشغيل ودخول ذكي، وبها فتحات تكييف خلفية لتحسين الراحة لجميع الركاب، وبها فتحة سقف، وبها كاميرا خلفية للمساعدة في الركن، وبها حساسات خلفية تسهّل المناورة في المساحات الضيقة .

وسائل الأمان بـ هيونداي اكسنت موديل 2026

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2026 الجديدة 

تحتوي سيارة  هيونداي اكسنت موديل 2026 على العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبت السرعة التكيفي الذي يعدل السرعة تلقائيًا حسب حركة المرور، وبها نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وبها نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، وبها نظام الثبات الإلكتروني الذي يساعد على الحفاظ على السيطرة في المنعطفات، وبها وسائد هوائية أمامية وجانبية، ومساعد الكبح الذي يحسن الاستجابة في الحالات الطارئة.

هيونداي اكسنت موديل 2026 السيارات الاقتصادية اكسنت موديل 2026 مواصفات هيونداي اكسنت وسائد هوائية

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