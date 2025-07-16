أيهما تفضل نيسان قشقاي أم تويوتا أوربان كروزر 2025

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاي وتويوتا أوربان كروزر موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس اوفر الرياضية .

أبعاد نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

تأتى سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 داخل سوق السيارات، بطول 4425 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2665 مم .

محرك نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 148 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 206 كم/ساعة .

سعر نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

أبعاد تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تتوافر سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4365 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها قوة 103 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر .

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

تويوتا أوربان كروزر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .