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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025

كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025
كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025
إبراهيم القادري

ظهرت سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 الجديدة في سباقات السرعة في جودوود لعام 2025، وسيارة كوينيجسيج Sadair Spear هي النسخة الأكثر تركيز على الأداء وقد سجلت زمن مذهل وصل إلى 47.14 ثانية لتصبح بذلك أسرع سيارة إنتاجية تصعد تلة Goodwood، متجاوزة Czinger 21C بأكثر من ثانية واحدة .

سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 الجديدة 

محرك كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025

تستمد سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي تيربو، وتنتج 1625 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 1500 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 360 كم/ساعة .

سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 الجديدة 

مواصفات كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025

زودت سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، جناح خلفي نشط مزدوج الشفرات مصمم لتوليد قوة سفلية هائلة عند السرعات المنخفضة والمتوسطة، وبها فتحات تهوية محسنة في غطاء المحرك، وبها أقواس عجلات لتحسين التبريد والانسيابية، وبها عجلات Aircore من الكربون مقاس 20 بوصه أمامية، و 21 بوصه خلفية ، ومزودة بإطارات Michelin Cup 2 R عالية الأداء.

سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 الجديدة 

بالاضافة إلى ان سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 بها، مقاعد كربونية خفيفة الوزن مع خيار أحزمة سباق سداسية النقاط، وبها كونسول وسطي مبسط لتقليل الوزن وزيادة التركيز على القيادة، وبها شاشة SmartCluster على عجلة القيادة، ونظام SmartCenter، وبها شاحن لاسلكي، وكاميرات رؤية محيطية.

سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 الجديدة 

وجدير بالذكر ان اسم سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 مستوحى من حصان السباق المفضل لوالد مؤسس الشركة، Jesko von Koenigsegg، مما يضفي على السيارة طابع عاطفي وتاريخي فريد .

سيارة كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 الجديدة 

كما ان شركة Koenigsegg Automotive AB هي واحدة من أبرز صانعي السيارات الخارقة في العالم، ويقع مقرها بمدينة أنجلهولم في جنوب السويد، وتأسست عام 1994 على يد المهندس والمبتكر كريستيان فون كوينيجسيج، الذي كان يحلم منذ صغره ببناء سيارة سوبركار سويدية تنافس الأفضل عالميًا.

كوينيجسيج Sadair Spear موديل 2025 سباقات السرعة جودوود لعام 2025 كوينيجسيج Sadair Spear Czinger 21C مواصفات كوينيجسيج Sadair Spear

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