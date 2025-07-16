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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رجل يحول غطاء محرك سيارته إلى حوض أسماك ويحنطها بداخله

حوض أسماك SUV
حوض أسماك SUV
عزة عاطف

للوهلة الأولى، قد تبدو المشاهد مجرد خدعة بصرية من إنتاج الذكاء الاصطناعي، لكن سرعان ما تبين أنها واقعية تمامًا، بعد انتشار مقاطع فيديو متعددة توثق الحادثة في مقاطعة لياونينج الصينية، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن الهدف من هذا التعديل الغريب والمثير للجدل.

سيارة SUV تتحول إلى حوض مائي متنقل

رصدت سيارة Li Auto L9 متوقفة على جانب طريق مزدحم، وقد غطي غطاء المحرك بطبقة بلاستيكية شفافة محكمة الإغلاق، تتضمن شريط إضاءة LED مدمج. 

ولكن ما تحت هذه الطبقة هو ما أثار الضجة؛ حوض مائي حي يحتوي على عدة أسماك كبيرة تسبح ببطء داخل المساحة المملوءة بالماء.

بحسب ما نقلته منصة News Flare، فإن القصة بدأت عندما خرج صاحب السيارة في رحلة صيد، ونسي إحضار وعاء لحفظ الأسماك، فقرر ببساطة تحويل غطاء محرك سيارته إلى خزان مائي مؤقت. 

وعلى الرغم من غرابة الفكرة، فإن التنفيذ كان محكمًا لدرجة أن الماء لم يتسرب إلا ببطء، ما يظهر بعض البراعة أو الجرأة في التعديل.

ورغم ما بدا من فخر المالك بابتكاره الغريب، إلا أن ردود الفعل على الإنترنت كانت قاسية، حيث وصفت الخطوة بأنها غير إنسانية ومزعجة. 

إذ بدت الأسماك وكأنها تعرض كأدوات للفرجة أو كائنات سيرك، خاصة مع سطح بلاستيكي شفاف ورفيع لا يوفر أي خصوصية أو راحة للكائنات الحية.

في نهاية المطاف، استدعيت شرطة المرور إلى مكان الواقعة، وبعد المعاينة، اعتبرت التعديل غير قانوني، ومنعت مالك السيارة من قيادة المركبة بهذه الحالة. 

ولم يعرف على وجه الدقة كم من الوقت بقيت الأسماك داخل الحوض المرتجل، أو ما إذا كانت قد نُقلت إلى مكان مناسب فيما بعد.

حوض أسماك سيارة SUV سيارات

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رجل يحول غطاء محرك سيارته إلى حوض أسماك ويحنطها بداخله

حوض أسماك SUV
حوض أسماك SUV
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