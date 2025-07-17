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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 200 ألف جنيه .. الحق اشتري ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999
ميتسوبيشي لانسر موديل 1999
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 1999، وتنتمي لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

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