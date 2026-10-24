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البنتاجون ‌يصنف معاهد كونفوشيوس بحرم الجامعات ​تهديد للأمن القومي الأمريكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنتاجون ‌يصنف معاهد كونفوشيوس بحرم الجامعات ​تهديد للأمن القومي الأمريكي

بيت هيجسيث
بيت هيجسيث
محمود نوفل

صنف البنتاجون ‌ المراكز الثقافية التي تمولها الصين في حرم الجامعات والمعروفة باسم ​معاهد كونفوشيوس على أنها ​تهديد للأمن القومي الأمريكي.
 

وقالت وكالة رويترز  : لطالما اتهمت واشنطن ⁠معاهد كونفوشيوس بأنها أدوات ​دعاية صينية، واتخذت خطوات للتصدي ​لها.

 

ومن جانبه ؛ ذكر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي أن معاهد كونفوشيوس تعمل ​متخفية في الجامعات الأمريكية، ​وأن البنتاجون أضافها إلى قائمته للمؤسسات التي ‌تهدد ⁠الأمن القومي الأمريكي.

وقال "تبين أن 80 خلية دعائية جديدة ظهرت في 30 جامعة باستخدام أسماء ​مختلفة ومواثيق ​مختلفة، ⁠ولكن بنفس المهمة: سرقة الملكية الفكرية والتسلل إلى ​عقول الطلاب الأمريكيين".
 

وأشار إلى أن ​وزارة ⁠الدفاع فككت خلال الشهرين الماضيين" كل واحدة من هذه المنظمات ⁠على ​نحو ممنهج".
 

ولم ترد ​السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على ​طلب للتعليق.

الصين أمريكا بيت هيجست الجامعات الأمريكية معاهد كونفوشيوس الصينية

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