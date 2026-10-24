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ياسر الطوبجي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركته بـ حدوتة وورا الكنبة ومسلسل بيت بابا 3.. ويؤكد: حالتي الصحية أصبحت أفضل| فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ياسر الطوبجي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركته بـ حدوتة وورا الكنبة ومسلسل بيت بابا 3.. ويؤكد: حالتي الصحية أصبحت أفضل| فيديو

ياسر الطوبجي مع أوركيد سامي
ياسر الطوبجي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان ياسر الطوبجي عن آخر تطورات حالته الصحية، وأبرز أعماله الفنية الجديدة التي يستعد للظهور من خلالها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا سعادته بمحبة الجمهور وحرصه المستمر على الاطمئنان عليه، كما تحدث عن تفاصيل مشاركته في فيلم «حدوتة» مع النجم أحمد حلمي، وفيلم «ورا الكنبة» مع الفنان بيومي فؤاد ومحمد صاروت، إلى جانب مشاركته في مسلسل «بيت بابا 3»،

وجاءت تصريحات ياسر الطوبجي خلال لقاء خاص لموقع «صدى  البلد» الإخباري، تحدث خلاله عن نشاطه الفني خلال المرحلة المقبلة، وكشف عن طبيعة الشخصيات التي يقدمها في أعماله الجديدة، معربًا عن أمله في أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضها، وأن تكون مشاركاته المقبلة إضافة مميزة إلى مشواره الفني.

ياسر الطوبجي يطمئن جمهوره على حالته الصحية

في البداية، حرص الفنان ياسر الطوبجي على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته أصبحت أفضل بكثير خلال الفترة الأخيرة، بفضل الله ودعوات الجمهور الذي لم يتوقف عن دعمه ومساندته.

وقال ياسر الطوبجي، خلال لقائه الخاص مع موقع «صدى  البلد» الإخباري: «الحمد لله صحتي بقت أحسن وأفضل كتير بفضل ربنا ودعوات الجمهور، بيجيلي كتير كومنتات إن أنا وحشتهم الجمهور، والكومنتات دي بتساعدني جدًا».

وأضاف أن رسائل الجمهور وتعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل له الكثير من المشاعر الإيجابية، خاصة أنه يلمس من خلالها مدى محبة المتابعين وحرصهم على الاطمئنان عليه، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا بالنسبة له.

وأكد الطوبجي سعادته باهتمام الجمهور به، موضحًا أن محبة الناس تمنحه حافزًا لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الأدوار الفنية التي تسعدهم، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى الفترة المقبلة بتفاؤل، في ظل مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المتنوعة.

ياسر الطوبجي يشارك أحمد حلمي في فيلم «حدوتة»

وعن أحدث مشاركاته السينمائية، كشف ياسر الطوبجي عن مشاركته في فيلم «حدوتة»، الذي يجمعه بالنجم أحمد حلمي، موضحًا أن الفيلم يحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا، وأنه سعيد للغاية بالعمل مع أحمد حلمي وفريق العمل.

وأشار الطوبجي إلى أنه يشارك في الفيلم ضيف شرف، ويجسد شخصية موظف في الأرشيف، يتميز بطابع روتيني في طبيعة عمله، موضحًا أن الشخصية تجمعه بأحمد حلمي في أحد المشاهد الكوميدية المميزة التي يراهن عليها ضمن أحداث العمل

وقال ياسر الطوبجي عن مشاركته في الفيلم: «بشارك في الفيلم حدوتة مع النجم أحمد حلمي، فيلم مختلف وجميل ومميز، بشارك كضيف شرف، وبجسد شخصية موظف في الأرشيف، موظف روتيني، بيدور بيني وبين النجم أحمد حلمي مشهد من المشاهد الكوميدية المميزة».

وأضاف أنه يشعر بسعادة كبيرة لخوض هذه التجربة، خاصة أن العمل مع أحمد حلمي و أنه سعيد بالعمل مع كل فريق  العمل

وأعرب الفنان عن سعادته بالتعاون مع جميع المشاركين في الفيلم، متمنيًا أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور عند طرحه، وأن تكون مشاركته إضافة مميزة إلى الأحداث، رغم ظهوره ضيف شرف.

تفاصيل شخصية ياسر الطوبجي في مسلسل «بيت بابا 3»

كما تحدث ياسر الطوبجي عن مشاركته في مسلسل «بيت بابا 3»، كاشفًا عن طبيعة الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث الجزء الثالث من العمل، حيث يقدم شخصية طباخ، ويشارك في مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تجمعه بالفنانة انتصار.

وأوضح الطوبجي أن الشخصية تحمل طابعًا كوميديًا لطيفًا، وأن المواقف التي تجمعه بانتصار تتسم بخفة الظل، مشيرًا إلى أن الدور يتيح له تقديم أداء مختلف يعتمد على الكوميديا والتفاعل مع الشخصيات الأخرى داخل الأحداث.

وقال الفنان عن دوره في المسلسل إنه يجسد شخصية طباخ، مضيفًا أن المشاهد التي تجمعه بالفنانة انتصار تأتي في إطار كوميدي مميز، وشبّه طبيعة الشخصية وأجواءها بكرتون «الفأر الطباخ»، في إشارة إلى الطابع المرح الذي يميز الدور.

وتأتي مشاركة ياسر الطوبجي في الجزء الثالث من «بيت بابا» ضمن نشاطه الدرامي خلال الفترة الحالية، إذ يقدم من خلاله شخصية مختلفة عن الأدوار السينمائية التي يخوضها، معتمدًا على المواقف الكوميدية التي تتناسب مع طبيعة العمل.

ياسر الطوبجي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «ورا الكنبة»

وفي سياق آخر، كشف الفنان ياسر الطوبجي عن مشاركته في فيلم «ورا الكنبة»، الذي يضم مجموعة من الفنانين، من بينهم النجم بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وأوضح الطوبجي أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية محامي ، في تجربة سينمائية جديدة تضاف إلى قائمة أعماله المقبلة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في الفيلم والتعاون مع فريق العمل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الفنان ياسر الطوبجي  على التنوع في أدواره، وخوض تجارب فنية تجمعه بعدد من النجوم، مع السعي إلى تقديم شخصيات متنوعة تتيح له التواصل مع الجمهور من خلال السينما والتلفزيون.

الفنان ياسر الطوبجي اخبار الفن نجوم الفن

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