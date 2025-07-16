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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك سعرها 800 ألف جنيه

سيارات جديدة 2025 في مصر
سيارات جديدة 2025 في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي ميراج، وشيفروليه أوبترا، ميتسوبيشي اتراج ، جاك S2، ورينو تاليانت .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2025

تتوافر سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 805 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2025

تنتج سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوة 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2025

تتسارع سيارة جاك S2 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 175 كم/ساعة .

جاك S2 موديل 2025

تأتى سيارة جاك S2 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 739 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نويتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تحصل سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 76 حصان، وعزم دوران 100 كم/ساعة .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تقدم سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 790 ألف جنيه .

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