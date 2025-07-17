مواصفات هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي ايونيك 9 موديل 2026، وتنتمي ايونيك 9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

محرك هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 قوتها من محركان كهربائيان، وتنتج قوة 303 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 110.3 كيلووات/ساعة من الليثيوم أيون .

هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

تحصل سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 أيضا على قوتها من، محركان كهربائيين، وتنتج قوة 422 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 110.3 كيلووات/ساعة من الليثيوم أيون .

أبعاد هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 داخل سوق السيارات بطول 1992 مم، وعرض 780 مم، وارتفاع 705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1232 مم .

تصميم هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 الخارجية

تظهر سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، واجهة أمامية وخلفية بلون الهيكل مع لمسات معدنية، وبها نوافذ جانبية بإطار معدني، وبها مقابض ومرايات جانبية بنفس لون الهيكل، وبها ألواح من الفولاذ المجلفن والألمنيوم لهيكل خفيف ومتين، وبها جناح خلفي صغير، وبها شبك أمامي باللون الأسود، وبها نافذة خلفية ثابتة مزودة بمساحة وعاكس حراري، وزجاج داكن عميق لمزيد من الخصوصية والعزل الحراري.

هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026، جنوط مصنوعة من الألمنيوم مقاس 19 بوصه، وبها مصابيح أمامية بتقنية LED ذات شعاع منخفض وعالٍ أوتوماتيك، وبها نظام إضاءة تلقائية مع خاصية الإضاءة النهارية، وبها إضاءة محيطية ترحيبية، وإيقاف التشغيل المؤجل بعد النزول من السيارة، وبها مصابيح فرامل LED حديثة، وبها باب خلفي كهربائي .

مقصورة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 الداخلية

هيونداي ايونيك 9 موديل 2026

تحتوي سيارة هيونداي ايونيك 9 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، وظائف تدليك ديناميكي، وبها وحدة تحكم مركزية قابلة للانزلاق، وبها صندوق أمامي، وبها مقاعد أمامية مدفأة ومهواة، وبها عجلة قيادة بكسوة جلدية ومدفأة، وبها خاصية التحكم الكهربائي بالإمالة والتلسكوب، وبها نظام دخول ذكي، ويمكن تشغيل السيارة بزر، وبها مفتاح رقمي عبر الهاتف .