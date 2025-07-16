هيونداي النترا أوتوماتيك سعرها 500 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي النترا موديل 2017

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي النترا موديل 2017، وتنتمي النترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي النترا موديل 2017 الخارجية

هيونداي النترا موديل 2017

تمتلك سيارة هيونداي النترا موديل 2017 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار هيونداي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك هيونداي النترا موديل 2017

هيونداي النترا موديل 2017

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 470 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي النترا موديل 2017 الداخلية

هيونداي النترا موديل 2017

زودت مقصورة هيونداي النترا موديل 2017 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها احزمة أمان، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي النترا موديل 2017

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي النترا موديل 2017

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .