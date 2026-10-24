شريف أشرف: جمهور الزمالك كلمة السر أمام الجيش الرواندي.. والناشئون أبرز المكاسب

أكد شريف أشرف لاعب الزمالك السابق إن الفريق الأول بالزمالك قادر على تخطي الجيش الرواندي والتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن حضور جمهور الزمالك سيكون دافع كبير في المباراة.

وقال شريف أشرف في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا إن فريق الزمالك يمتلك عناصر خبرة تستطيع صناعة الفارق في كل المراكز رغم الظروف التي يمر بها من وقف القيد.

وأشار مهاجم الزمالك السابق إلى أن حسام أشرف مهاجم موهوب ويمتلك إمكانيات رائعة وأن عدي الدباغ يتألق في مركز رأس الحربة وأم مشاركته في مركز الجناح الأيمن بسبب النقص العددي في صفوف الفريق.

واختتم شريف اشرف أن منح الفرصة للناشئين أهم مكاسب الزمالك في الفترة الأخيرة وأن محمد حمد موهبة رائعة واللعب في مركز عبد الله السعيد يعرصه للضغوط .