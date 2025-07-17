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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| شيفروليه تاهو 2026 الـ SUV الجديدة

شيفروليه تاهو موديل 2026
شيفروليه تاهو موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2026 ، وتنتمي تاهو لفة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

شيفروليه تاهو موديل 2026

أبعاد شيفروليه تاهو موديل 2026

تأتى سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 بطول 5351 مم، وعرض 2057 مم، وارتفاع 1927 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3070 مم .

مواصفات شيفروليه تاهو موديل 2026 الخارجية

شيفروليه تاهو موديل 2026

تظهر سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، صداد أمامي رياضي ومميز، وبها لمسات خارجية فريدة، وبها شعارات شيفروليه سوداء، وبها شبك أمامي خاص، وبها خطوط سقف مزودة بحوامل أمتعة، وعتبات جانبية سوداء مع شريط كروم، وبها جنوط مقاس 18 بوصة من الألمنيوم .

شيفروليه تاهو موديل 2026

بالاضافة إلى ان شيفروليه تاهو موديل 2026 بها، مصابيح أمامية LED متقدمة، وبها مصابيح نهارية LED متحركة، وبها مصابيح ضباب أمامية LED، ومصابيح خلفية LED ، وبها نظام IntelliBeam للتحكم التلقائي في الضوء، وبها ماسحات أمامية بحساس المطر، وبها مقابض أبواب بلون الهيكل و مزيج من الكروم .

محرك شيفروليه تاهو موديل 2026

شيفروليه تاهو موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مقصورة شيفروليه تاهو موديل 2026 الداخلية

تحتوي مقصورة شيفروليه تاهو موديل 2026 على العديد من المميزات من ضمنها، مقاعد من القماش، وبها مقاعد مدفأة ومهواة، وبها عمود توجيه قابل للتعديل كهربائيًا، وبها عجلة قيادة مكسوة بالجلد مزودة بأزرار تحكم متعددة، وبها نظام تعليق خلفي مستقل، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 17.7 بوصة، وبها راديو، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 11.0 بوصة، وبها شاشة عرض رأسية مقاس 15 بوصة .

شيفروليه تاهو موديل 2026

ويوجد بـ سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 ايضا،  Apple CarPlay ، وبها Android Auto لاسلكيين، وشاحن لاسلكي للهواتف، ونظام Wi-Fi 5G، وبها منافذ USB متعددة من نوعي A وC في الأمام والصف الثالث، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها تشغيل عن بعد، وبها قفل إلكتروني للأبواب .

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