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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اشتري شيفروليه سبارك هاتشباك بـ 200 ألف جنيه

شيفروليه سبارك موديل 2011
شيفروليه سبارك موديل 2011
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه سبارك موديل 2011 

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سبارك موديل 2011، وتنتمي سبارك لفئة السيارات الهاتشباك .

تصميم شيفروليه سبارك موديل 2011 الخارجي

شيفروليه سبارك موديل 2011 

تمتلك سيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 من الخارج تصميم عصر بفضل احتوائها على، مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي سيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه ترحك السيارة، وبها مساحات للزجاج أمامية وخلفية .

محرك شيفروليه سبارك موديل 2011

شيفروليه سبارك موديل 2011 

تنقل قوة سيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 210 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه سبارك موديل 2011 الداخلية

شيفروليه سبارك موديل 2011 

زودت مقصورة شيفروليه سبارك موديل 2011 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه سبارك موديل 2011

شيفروليه سبارك موديل 2011 

يصل سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

إصدارات السيارات المستعملة سبارك موديل 2011 محرك شيفروليه سبارك سعر شيفروليه سبارك سوق السيارات المصري

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