سوزوكي SX4 سيدان أوتوماتيك سعرها 450 ألف جنيه

تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوزوكي SX4 موديل 2009

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي SX4 موديل 2009، وتنتمي SX4 لفئة السيارات السيدان.

محرك سوزوكي SX4 موديل 2009

سوزوكي SX4 موديل 2009

تمكنت سيارة سوزوكي SX4 موديل 2009 من قطع مسافة 900 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة سوزوكي SX4 موديل 2009 الداخلية

سوزوكي SX4 موديل 2009

زودت مقصورة سيارة سوزوكي SX4 موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرع تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مخارج تكييف أمامية، وتكييف، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرآة داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب.

تصميم سوزوكي SX4 موديل 2009 الخارجي

سوزوكي SX4 موديل 2009

زودت سيارة سوزوكي SX4 موديل 2009 من الخارج بتصميم عصري جذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية.

سعر سوزوكي SX4 موديل 2009

يصل سعر سيارة سوزوكي SX4 موديل 2009 في سوق السيارات المصرية للمستعمل إلى 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

سوزوكي SX4 موديل 2009

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.