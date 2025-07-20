أيهما تفضل.. اوبل كورسا أم كيا اكسيد الهاتشباك 2025 | صور

يتواجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كيا اكسيد و اوبل كورسا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تنقل قوة سيارة كيا اكسيد موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتحتاج إلى 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

وسائل الأمان بـ كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تقدم سيارة كيا اكسيد موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

سعر كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

محرك اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تستمد سيارة اوبل كورسا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 44 لتر، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تمتلك سيارة اوبل كورسا موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق .

سعر اوبل كورسا موديل 2025

اوبل كورسا موديل 2025

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2025 بسعر مليون و 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .