تختار ايه؟.. أوبل جراند لاند إم فولكس فاجن تيجون 2025

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.



وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، اوبل جراند لاند وفولكس فاجن تيجون موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية.

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن تيجون موديل 2025

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

زودت سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2025

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

تستمد سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر.

سعر فولكس فاجن تيجون موديل 2025

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ اوبل جراند لاند موديل 2025

اوبل جراند لاند موديل 2025

تمتلك سيارة اوبل جراند لاند موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل جراند لاند موديل 2025

اوبل جراند لاند موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة اوبل جراند لاند موديل 2025 يصل إلى 54 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 210 كم/ساعة، وتنتج قوة 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل جراند لاند موديل 2025

اوبل جراند لاند موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2025 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .