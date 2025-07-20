مواصفات هيونداي باليسايد 2026 الجديدة | صور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي باليسايد موديل 2026، وتنتمي باليسايد لفئة السيارات العائلية، وتتميز بتصميم عصري وجذاب .

هيونداي باليسايد موديل 2026

مواصفات هيونداي باليسايد موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي باليسايد موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد، وبها مصابيح LED نهارية جريئة، وبها جنوط مقاس 21 بوصة، وبها ثلاث صفوف من المقاعد وتتسع لما يصل إلى 9 ركاب في بعض الأسواق، وبها شاشتين مقاس 12.3 بوصة مدمجتين في لوحة القيادة، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

هيونداي باليسايد موديل 2026

ويوجد بـ هيونداي باليسايد موديل 2026، مقاعد جلدية، وبها تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام صوتي فاخر، وشاحن لاسلكي، وبها جلد النابا، وبها مقابض تحديد التروس من الكونسول الوسطي إلى عمود عجلة القيادة، وتحديثات لاسلكية (OTA) لترقيات النظام، ونظام مصادقة ببصمة الإصبع لزيادة الأمان، وبها نظام صوتي فاخر من Bose، وبروجكتور عرض على الزجاج الأمامي .

محرك هيونداي باليسايد موديل 2026

زودت سيارة هيونداي باليسايد موديل 2026 بمحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 287 حصان، وبها عزم دوران 352 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي باليسايد موديل 2026

وتستمد هيونداي باليسايد موديل 2026 أيضا على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وتنتج قوة 329 حصان، وبها عزم دوران 459 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

شركة هيونداي موتور هي فرع من مجموعة سيارات هيونداي وكيا، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونج، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنويًا، وواحدة من أكبر شركات آسيا التي تتضمن تويوتا، وهوندا، ونيسان موتورز.

هيونداي باليسايد موديل 2026

ومؤسس شركة هيونداي للهندسة والإنشاء عام 1947 هو شنج جو-ينج هو، وتأسست شركة هيونداي موتور لاحقاً عام 1967، وكانت سيارة هيونداي كورتينا أول موديل أنتجته الشركة بالتعاون مع شركة فورد موتور عام 1968.