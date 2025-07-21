بـ 350 ألف جنيه تركب نيسان تيدا أوتوماتيك

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان تيدا موديل 2009

وتوافرت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان تيدا موديل 2009، وتنتمي تيدا لفئة السيارات السيدان .

تصميم نيسان تيدا موديل 2009 الخارجي

نيسان تيدا موديل 2009

تظهر سيارة نيسان تيدا موديل 2009 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك نيسان تيدا موديل 2009

نيسان تيدا موديل 2009

تنقل قوة سيارة نيسان تيدا موديل 2009 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 179 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان تيدا موديل 2009 الداخلية

نيسان تيدا موديل 2009

تحتوي مقصورة سيارة نيسان تيدا موديل 2009 على الكثير من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المصابيح والمساحات والإشارات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر نيسان تيدا موديل 2009

تباع سيارة نيسان تيدا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان تيدا موديل 2009



وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .