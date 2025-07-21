من الصفر لعالم صناعة السيارات.. قصة تطور علامة جيلي الصينية

مرت شركات السيارات في بدايتها بالعديد من التجارب والإخفاقات مما أدي في النهاية إلي نجاحهم ومن هنا بدأت قصة جيلي الصينية التي تعتبر الآن من أشهر السيارات في سوق السيارات العالمي .

قصة تطور علامة جيلي الصينية

أول أصدرا من شركة جيلي الصينية وسبب عدم نجاحة

وبدأ القصة عندما تم إنتاج سيارة مرسيدس بنز W210 والتي اشعر مؤسس شركة جيلي بالإحباط لأنه لا يوجد صانع محلي للسيارات الفاخرة مثل مرسيدس او كاديلاك لذلك قاموا ببناء نسخة طبق الأصل على سيارتهم التي كانوا يعملون علي إنتاجها، ولكنهم احتاجوا سيارة مقاربه ليبدأوا العمل البناء عليها لذلك تواصلوا مع اشهر صانع في الصين وقتها هونجكي صاحب شركة first auto works وكانت لدية سيارة تم بناءها على سيارة اودي.

قصة تطور علامة جيلي الصينية

وبالتالي تم بناء سيارة مرسيدس بنز جيلي w210 على سيارة هونجكي الصينية التي كانت بالأساس اودي، ولكن النتائج كانت كارثية، حيث ان المشروع توقف عند نسخه واحدة تم تخزينها في المصنع وظهرت عام 2007 بدون شبك امامي وبدون أبواب وبحالة سيئة ولا يعرف مكانها اليوم.

تأسيس شركة جيلي الصينية

قصة تطور علامة جيلي الصينية

تأسست شركة جيلي في عام 1986، وبدأت رحلتها بتصنيع قطع غيار الثلاجات قبل أن تتجه نحو صناعة السيارات في التسعينيات، واستطاعت جيلي أن تحقق نمو ملحوظ لتصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة السيارات العالمية.

مراحل تطور شركة جيلي

في عام 1986كانت شركة جيلي تعمل في تصنيع قطع غيار الثلاجات، ثم انتقلت إلى تصنيع الدراجات النارية قبل أن تدخل عالم صناعة السيارات في عام 1997.

قصة تطور علامة جيلي الصينية

وبدأت جيلي في إنتاج أول سياراتها، وكانت تهدف إلى إنتاج سيارات بأسعار معقولة للجميع، وفي عام 2001، أصبحت جيلي أول شركة سيارات خاصة مدرجة في مؤشر صناعة السيارات الصيني.

تصدير سيارات جيلي الصينية

بدأت شركة جيلي في التصدير إلى الأسواق العالمية وأدرجت أسهمها في بورصة هونج كونج عام 2005، وشاركت في معارض سيارات عالمية، مثل معرض فرانكفورت للسيارات، وبدأت مشاريع مشتركة مع شركات أخرى من ضمنها،" لمنغنيز البرونزية القابضة" لإنتاج سيارة أجرة في لندن.

قصة تطور علامة جيلي الصينية

وحصلت شركة جيلي علي شركة فولفو في عام 2010 وكانت هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية في تاريخ جيلي، وساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى الشركة الصينية، وفتح لها آفاق جديدة في الأسواق العالمية.

نمو جيلي المستمر حتي الان

استمرت جيلي في نموها وتوسعها واستحوذت على شركات أخرى منها، تاكسي لندن و بروتون و لوتس، واستثمرت في شركات أخرى منها، مرسيدس بنز، وتعمل جيلي حاليًا على تطوير مجموعة متنوعة من السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وتستهدف الوصول إلى أسواق جديدة.

قصة تطور علامة جيلي الصينية

وتعتبر قصة نجاح شركة جيلي ملهمة في عالم صناعة السيارات، وذلك لانها بدأت من الصفر وتحولت إلى واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم .