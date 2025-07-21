تبدأ من 800 ألف جنيه .. سيارات شبابية 2025 في السوق المصري| صور

تنتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن السيارات، كوبرا ليون، واوبل كورسا ، وسيتروين C3، وسيات ليون ، وسوزوكى سويفت .

كوبرا ليون موديل 2025

تستمد سيارة كوبرا ليون موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 215 كم/ساعة .

كوبرا ليون موديل 2025

تباع سيارة كوبرا ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .

سيات ليون موديل 2025

تتسارع سيارة سيات ليون موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر .

سيات ليون موديل 2025

يصل سعر سيارة سيات ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 499 ألف جنيه .

اوبل كورسا موديل 2025

تنتج سيارة اوبل كورسا موديل 2025 قوة 130 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 207 كم/ساعة .

اوبل كورسا موديل 2025

تأتى سيارة اوبل كورسا موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 280 ألف جنيه .

سيتروين C3 موديل 2025

تنقل قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان .

سيتروين C3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت موديل 2025

تصل سرعة سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 القصوي إلى 165 كم/ساعة، وبها قوة 81 حصان، وتمتلك محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 111 نيوتن/متر .

سوزوكى سويفت موديل 2025

يبلغ سعر سيارة سوزوكى سويفت موديل 2025 في سوق السيارات المصري 849 ألف جنيه .