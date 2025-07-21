الفرق بين فيات تيبو ونيسان صني 2025

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني و فيات تيبو موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

زودت سيارة فيات تيبو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

تستمد سيارة فيات تيبو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، و تتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها قوة 95 حصان، وعزم دوران 127 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 185 كم/ساعة .

سعر فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان صنى موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

عزم دوران سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلى 134 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 ألف/كم .

سعر نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .