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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها مرسيدس وبي ام دبليو.. سيارات أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك في السوق المحلي
سيارات أوتوماتيك في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أوبترا، ومرسيدس E200 ، وبي ام دبليو 316، ورينو لوجان، وفورد فوكس.

شيفروليه أوبترا موديل 2006

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 94 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2006

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مرسيدس E200  موديل 1998

تحصل سيارة مرسيدس E200  موديل 1998 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتباع باللون الفضي .

مرسيدس E200  موديل 1998

يبلغ سعر سيارة مرسيدس E200  موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي ام دبليو 316 موديل 1996

تنقل قوة سيارة بي ام دبليو 316 موديل 1996 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو 316 موديل 1996

تباع سيارة بي ام دبليو 316 موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

رينو لوجان موديل 2019

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2019 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 963 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2019

تأتى سيارة رينو لوجان موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 490 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

فورد فوكس موديل 2012

تمكنت سيارة فورد فوكس موديل 2012 من قطع مسافة 356 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد فوكس موديل 2012

تتوافر سيارة فورد فوكس موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

إصدارات السيارات المستعملة شيفروليه أوبترا موديل 2006 مرسيدس E200 موديل 1998 رينو لوجان موديل 2019 فورد فوكس موديل 2012

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