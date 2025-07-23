اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

تستعد شيفروليه لتقديم خيار جديد للمشترين ذوي الميزانية المحدودة في أمريكا الجنوبية، مع الكشف عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) مدمجة من المقرر طرحها عام 2026.

ورغم أن الشركة لم تكشف عن اسم الطراز بعد، فإن السيارة الجديدة ستُصنّع في مصنع غرافاتاي بالبرازيل، الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عامًا على تأسيسه.

جزء من استثمار ضخم لتحديث إنتاج شيفروليه

يرتبط إطلاق هذا الطراز بخطة استثمارية أوسع، تبلغ 1.2 مليار ريال برازيلي (215.5 مليون دولار)، أعلنت عنها شيفروليه في عام 2024، بهدف تحديث منشآت مصنع جرافاتاي.

ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على منصة أونيكس التي تنتج عليها حاليًا سيارات Onix هاتشباك وOnix Plus سيدان.

في الصورة التشويقية التي كشفت عنها شيفروليه، ظهرت ملامح تصميمية عصرية، منها مصابيح LED أمامية منقسمة، وشبك أمامي واسع، ومصابيح خلفية LED رفيعة، مع جناح سقف أنيق.

كما تتميز السيارة بأبعاد أقرب لفئة الكروس أوفر، مع هيكل أطول قليلًا وخلوص أرضي أعلى من أونيكس هاتشباك، مما يمنحها حضورًا عمليًا على الطرق المختلفة.

رغم عدم الإعلان الرسمي عن المواصفات، تشير التوقعات إلى أن السيارة ستعتمد على محرك توربيني سعة 1.0 لتر يعمل بالوقود المرن، يولد قوة تصل إلى 121 حصانًا.

ومن المرجح أن تأتي بخيارين لناقل الحركة: يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بست سرعات، مع نظام دفع أمامي قياسي.

منافسة قوية في فئة الكروس أوفر

ستصنّف السيارة الجديدة أسفل شيفروليه تراكر المُجددة لعام 2026، والتي يبلغ طولها 4,270 ملم، ما يجعل الطراز الجديد أقرب في الحجم إلى أونيكس هاتشباك (4,163 ملم).

وعند طرحها، ستدخل منافسة مباشرة مع طرازات مثل فولكس فاجن تيرا، رينو كارديان، فيات بالس، وسيتروين باسالت، وهي جميعها مبنية على منصات سيارات هاتشباك صغيرة، لتجمع بين العملية والمظهر الجريء.

موجهة حصريًا لأسواق أمريكا الجنوبية

وفقًا لتصريحات سانتياجو تشامورو، رئيس جنرال موتورز في أمريكا الجنوبية، فإن السيارة الجديدة "مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلك المحلي".

ما يعني أن الطراز سيكون موجهًا بشكل حصري لسوق أمريكا الجنوبية، مع عدم وجود خطط لتصديره إلى أسواق أخرى في الوقت الحالي.