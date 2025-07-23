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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل.. ام جى 7 إم هيونداي إلنترا سى ان 7 السيدان

ام جى 7 إم هيونداي إلنترا سى ان 7
ام جى 7 إم هيونداي إلنترا سى ان 7
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى 7 إم هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

زودت سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP ، وبها حساسات خلفيه .

محرك هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 126 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر .

سعر هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2025

 ام جى 7 موديل 2025

تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق .

محرك ام جى 7 موديل 2025

 ام جى 7 موديل 2025

عزم دوران سيارة ام جى 7 موديل 2025 يصل إلى 261 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

سعر ام جى 7 موديل 2025

 ام جى 7 موديل 2025

تباع سيارة ام جى 7 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 664 ألف جنيه .

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