خراب بيوت.. الاتحاد الأوروبي يحظر سيارات الغاز بدءًا من عام 2030

سيظل المشترون الأفراد في أوروبا قادرين على اقتناء سيارات تعمل بالوقود أو السيارات الكهربائية حتى عام 2035، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي لوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالغاز.

لكن وفقًا لتقرير جديد، قد لا تنطبق هذه الحرية على المستأجرين وشركات الأساطيل الكبيرة.

شركات تأجير السيارات تواجه قيودًا صارمة

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، نقلًا عن مصادر داخل المفوضية الأوروبية، أن الأخيرة تعمل على خطط تمنع شركات تأجير السيارات والشركات الكبرى من شراء سيارات بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2030.

ووفقًا للتقرير، سيكون على شركات مثل يوروب كار وسيكست استبدال أساطيلها الحالية بمركبات كهربائية فقط، ما يعني أن المستأجرين لن يكون أمامهم خيار سوى استئجار سيارات كهربائية بحلول عام 2032، وربما في وقت أقرب، نظرًا لأن معظم سيارات التأجير لا تبقى ضمن الأسطول لأكثر من عامين.

تكاليف أعلى ومخاوف من انتشار محدود

رغم أن سيارات الإيجار الكهربائية متاحة بالفعل في أوروبا، إلا أن تكاليف استئجارها ما زالت أعلى من السيارات العاملة بالوقود، كما أن صيانتها أكثر تكلفة بالنسبة لشركات التأجير.

مما يجعل التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية تحديًا ماليًا للشركات والمستهلكين على حد سواء، رغم الضغوط التنظيمية.

تأثيرات واسعة على سوق السيارات الجديدة والمستعملة

إذا تم اعتماد هذا المقترح رسميًا، فمن المرجح أن يُسهم في تسريع التخلص من سيارات الاحتراق الداخلي قبل الموعد النهائي المحدد في 2035.

تشكل شركات التأجير وخدمات الأساطيل حوالي 20% من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا، بينما تمثل مبيعات الأساطيل مجتمعة حوالي 60% من السوق.

وبالتالي، فإن أي حظر على شراء سيارات الاحتراق لهذه الشركات بعد 2030 سيؤدي إلى:

انخفاض كبير في مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد ذلك التاريخ.

انخفاض حاد في توافر هذه السيارات في سوق المستعمل في السنوات اللاحقة، مما يحد من خيارات المشترين الذين يعتمدون على السوق الثانوية.

تداعيات على صناعة السيارات والعمالة

قد تجد شركات صناعة السيارات أنه من غير المجدي اقتصاديًا إنتاج كميات كبيرة من سيارات الاحتراق الداخلي إذا تراجعت الطلبات المؤسسية، ما قد يدفعها إلى تقليص الإنتاج تدريجيًا قبل عام 2035.

هذا التحول سيؤثر أيضًا على سوق العمل في صناعة السيارات، إذ قد يؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف المرتبطة بإنتاج وصيانة محركات الاحتراق الداخلي، في وقت تواجه فيه الصناعة تحديات متزايدة مرتبطة بالتحول نحو الكهرباء.

المفوضية الأوروبية تلتزم الصمت حول التفاصيل

أكد الاتحاد الأوروبي لصحيفة بيلد أنه يعمل على إعداد لوائح جديدة لتنظيم بيع السيارات داخل الكتلة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل محددة تتعلق بالمواعيد النهائية لشراء أساطيل سيارات الاحتراق الداخلي.

وبينما لا يزال القرار في مرحلة الإعداد، فإن تطبيق الحظر على شركات الأساطيل قد يكون الخطوة الأولى نحو تسريع التحول الإجباري إلى السيارات الكهربائية في أوروبا.