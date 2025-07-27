جنيسيس GV70 موديل 2025 بتحديثات فاخرة.. اعرف مواصفاتها

كشفت شركة جنيسيس عن طرازها الجديد جنيسيس GV70 موديل 2025، وتنتمي GV70 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، بفضل احتوائها علي تحديثات جديدة فاخرة، من ضمنها شاشات متطورة، وأنظمة مساعدة للسائق، ومواد فاخرة داخل المقصورة .

جنيسيس GV70 موديل 2025

محرك جنيسيس GV70 موديل 2025

تستمد سيارة جنيسيس GV70 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 422 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

جنيسيس GV70 موديل 2025

وتحصل أيضا جنيسيس GV70 موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 3500 سي سي ، وتنتج قوة 375 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، ويعمل المحركان بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

أبعاد جنيسيس GV70 موديل 2025

تأتى سيارة جنيسيس GV70 موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4715 مم، وعرض 1910 مم، وارتفاع 1630 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2845 مم .

جنيسيس GV70 موديل 2025

مواصفات جنيسيس GV70 موديل 2025

زودت سيارة جنيسيس GV70 موديل 2025 بالعديد من المميزات والتحديثات الفاخرة من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية LED, فتحة سقف بانوراما, جنوط ألمنيوم مقاس 19 أو 21 بوصة، وبها مقاعد جلدية من جلد النابا, وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة لنظام المعلومات والترفيه, وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة, ونظام صوت فاخر من Bang و Olufsen, وبها نظام تحكم مناخي ثلاثي المناطق.

جنيسيس GV70 موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة جنيسيس GV70 موديل 2025 بها، نظام تحكم نشط في الضوضاء، ونظام تدليك للمقاعد الأمامية، وبها إمكانية إضافة نظام لتوزيع الروائح، وبها ميزة ذاكرة لمقاعد السائق والراكب الأمامي، ونظام معلومات وترفيه متكامل مع Apple CarPlay و Android Auto، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD).

وسائل الأمان بـ جنيسيس GV70 موديل 2025

جنيسيس GV70 موديل 2025

تحتوي سيارة جنيسيس GV70 موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، ونظام كاميرات 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام تحذير عند الخروج عن المسار، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.