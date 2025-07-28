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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغلى سيارة في التاريخ في مزاد علني.. تصنيع فيراري ومازيراتي

سترادال
سترادال
عزة عاطف

في فرصة نادرة لهواة جمع السيارات الخارقة، تعرض واحدة من أصل 50 سيارة مازيراتي MC12 سترادال فقط في العالم للبيع ضمن مزاد "برود آرو" المرتقب في مونتيري الشهر المقبل، بسعر تقديري يتراوح بين 4.8 و5 ملايين دولار. 

سيارة نادرة… بمواصفات أصيلة وتاريخ صيانة مذهل 

السيارة المعروضة، والتي تحمل رقم الهيكل 12095، تنتمي إلى الدفعة الثانية والأخيرة من الإنتاج في عام 2005، وهي مطلية باللون الأبيض اللؤلؤي "بيانكو فوجي" مع لمسات زرقاء نظام لوني كلاسيكي يكرم سيارة مازيراتي بيردكيدج تيبو 60/61 المشاركة في سباقات الستينيات. 

وتزين مقصورتها الداخلية جلود "بلو" الفاخرة مع تنجيد أصلي من قماش "برايتكس".

على الرغم من كونها سيارة نادرة، فقد قطعت بها مسافة تعد كبيرة نسبيًا بلغت 11,500 كيلومتر (حوالي 7,145 ميلًا)، لكنها خضعت لصيانة شاملة حديثة جدًا في يوليو الجاري تحت إشراف GTO Engineering المتخصصة في سيارات فيراري، وبلغت تكلفتها 70,000 دولار أمريكي.

تفاصيل الصيانة البارزة:

  • إعادة غلق كامل للمحرك
  • تغيير شمعات الإشعال، الخراطيم، وأحزمة التوقيت
  • إعادة بناء مضخات الزيت والماء
  • استبدال القابض
  • محاذاة جديدة لرف التوجيه
  • تحسين الحماية الحرارية
  • تغيير كامل لنظام الفرامل

ببساطة، أنفق مالك السيارة الحالي ما يكفي لشراء سيارة بورشه 718 كايمان جديدة كليًا فقط لأجل التأكد من أن هذه المازيراتي الجبارة في أفضل حالاتها.

كشفت مازيراتي عن MC12 سترادال لأول مرة خلال معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2004، في خطوة كانت بمثابة عودة أسطورية للشركة إلى عالم رياضة السيارات بعد غياب دام 37 عامًا.

وقد استندت السيارة في هندستها على أساس سيارة فيراري إنزو، لكنها جاءت بتعديلات جوهرية في التصميم والديناميكا الهوائية حيث كان التغيير الوحيد المشترك هو الزجاج الأمامي فقط.

وتمامًا كما فعلت بورش 911 GT1 ومرسيدس CLK GTR في تسعينيات القرن الماضي، ولدت MC12 لتلبي متطلبات اعتماد FIA لسباقات GT1، مما مكن مازيراتي من خوض واحدة من أنجح الحملات في تاريخ البطولة.

واحدة من أغلى سيارات MC12 في التاريخ

إذا حققت السيارة المعروضة في مونتيري السعر الأقصى المتوقع (5 ملايين دولار)، فستصبح بذلك واحدة من أغلى نسخ MC12 سترادال التي بيعت في مزاد علني. 

للمقارنة، بيعت سيارتان من نفس الطراز في مزادات RM Sotheby’s خلال عامي 2023 و2024 مقابل حوالي 3.8 مليون دولار. 

بل حتى الطراز النادر MC12 فيرسين كورس، المخصص لحلبات السباق فقط، لم يتجاوز حاجز 5 ملايين دولار في أي عملية بيع علنية.

تمثل مازيراتي MC12 سترادال ذروة الأداء، والهندسة الفريدة، والتاريخ السباقي الحافل. 

ومع صيانتها الدورية الكاملة، وحالتها الأصيلة، وتصميمها الأسطوري، فإن هذا الطراز النادر من المرجح أن يشعل منافسة شرسة بين جامعي السيارات الشهر المقبل في مونتيري وقد يعيد تعريف القيمة السوقية لهذه الأيقونة الإيطالية لسنوات قادمة. 

مازيراتي مازيراتي سترادال فيراري أغلى سيارة

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