قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن إحباط مخطط استخباراتي خطير لتخريب البلاد
محاولات للسيطرة على حريق داخل شقة في المريوطية
أبو العينين: نوجه التحية للقوات المسلحة والمخابرات العامة لدورهم في حماية الأمن القومي
متاح الآن .. فتح التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2025 لطلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط
مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان تحالفت مع الاحتلال
طريقة الاستعلام عن نتيجة وظائف المعلم المساعد بالتربية والتعليم
إخوان تل أبيب.. مفاجآت حول هوية اتحاد أئمة المساجد بعد الدعوة لتظاهرات ضد مصر
أحمد موسى: الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على وطنه والهجمات ضد الدولة ليست بريئة
رواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. تفاصيل وظائف جهاز التعبئة والإحصاء 2025 القيادية
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
مفاجأة.. مستشار الرئيس الفلسطيني: الإخوان حصلوا على تصريح إسرائيلي للتظاهر أمام سفارة مصر
بعد تخطيها الـ45.. انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل إلى نصف مليون جنيه.. سكودا أوكتافيا أوتوماتيك

سكودا أوكتافيا موديل 2003
سكودا أوكتافيا موديل 2003
إبراهيم القادري

يحتوي داخل سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا أوكتافيا موديل 2003

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا موديل 2003، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2003 الخارجية

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تمتلك سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكوا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب امامية، وبها مساحات للزجاج الأمامية، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها بالرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك سكودا أوكتافيا موديل 2003

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا أوكتافيا موديل 2003

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تحتوي مقصورة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 على الكثير من المميزات من ضمنها، زجاج كهربائي بالأبواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها درج تخزين امامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والإشارات والمصابيح، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح .

سعر سكودا أوكتافيا موديل 2003

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة سكودا أوكتافيا موديل 2003 أوكتافيا موديل 2003 سكودا أوكتافيا مواصفات سكودا أوكتافيا السيارات السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM وإنستاباي

مديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

تامر وخريجة الهندسة

المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

طقس

الأرصاد تزف بشرى سارة: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار غدًا

نورزاد محمد هاشم- ضحية الإهمال

نورزاد هاشم صاحبة الـ 23 عاما.. دخلت المستشفى روحا خرجت جـ ثة

وزارة الصحة

الصحة:لجنة متخصصة لتقصي تفاصيل وفاة فتاة بإحدى المستشفيات الخاصة

لحوم فاسدة

ضبط 11 طنًّا من مصنّعات وهياكل ومفروم دواجن ودهون فاسدة بالجيزة

خالد يوسف

هيتقبض عليها.. خالد يوسف يعلق على إدعاءات إحدى الفتيات ضد وفاء عامر

بالصور

سرطان وعقم واضطراب هرمونات.. كوارث استخدام الأطفال للمكياج والحنة| تفاصيل

مكياج الاطفال
مكياج الاطفال
مكياج الاطفال

يعالج الديدان ويمنع السرطان.. فوائد خارقة لتناول التمر على الريق

التمر
التمر
التمر

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى
الكلى

مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها

نيبال
نيبال
نيبال

فيديو

حقيقة ارتباط هدي المفتي

هدى المفتي تفجر تصريحات جريئة عن الحب والإشاعات وعلاقتها بويجز في صاحبة السعادة

المهندسة نورزاد

خطأ طبي ولا جريمة.. المهندسة نور دخلت المستشفى على رجليها وخرجت بالكفن

ماجدة الرومي تركع أمام فيروز

ماجدة الرومي تنحني أمام فيروز في عزاء زياد الرحباني

رد وفاء عامر علي أزمتها

وفاء عامر ترد بقوة بعد دعم نقابة الممثلين: "الافتراءات مش هتوقعني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد