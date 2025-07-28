تصل إلى نصف مليون جنيه.. سكودا أوكتافيا أوتوماتيك

يحتوي داخل سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سكودا أوكتافيا موديل 2003

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا أوكتافيا موديل 2003، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سكودا أوكتافيا موديل 2003 الخارجية

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تمتلك سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة سكودا، وتم تثبيت شعار شركة سكوا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب امامية، وبها مساحات للزجاج الأمامية، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها بالرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك سكودا أوكتافيا موديل 2003

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سكودا أوكتافيا موديل 2003

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تحتوي مقصورة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 على الكثير من المميزات من ضمنها، زجاج كهربائي بالأبواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها درج تخزين امامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل المساحات والإشارات والمصابيح، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح .

سعر سكودا أوكتافيا موديل 2003

سكودا أوكتافيا موديل 2003

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .