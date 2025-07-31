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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي في جنرال موتورز .. أيهما تفضل كيا اكسيد أم أوبل كورسا الهاتشباك؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

شهدت القاهرة حفل إطلاق ضخمًا هو الأكبر من نوعه في تاريخ سوق السيارات المصري، نظمته شركة SN Automotive –الكيان الناتج عن تحالف مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات–؛ للإعلان عن شراكة استراتيجية مع عملاق صناعة السيارات الصينية دونج فينج موتور.

ماري بارا هي سيدة أعمال أمريكية، وقبل أن تصبح الرئيسة التنفيذية، وشغلت عدة مناصب في جنرال موتورز، بما في ذلك نائبة الرئيس التنفيذي لتطوير المنتجات العالمية والشراء وسلسلة التوريد.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان التيما موديل 2026، وتنتمي التيما  لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وبها الكثير من التكنولوجيا الحديثة التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات .

السوق المصرية 9 سيارات متنوعة الرئيس التنفيذي في جنرال موتورز جنرال موتورز كيا اكسيد أوبل كورسا نيسان التيما 2026

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