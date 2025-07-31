إطلاق 9 سيارات متنوعة تُواكب تطلعات المستهلكين لأول مرة في السوق المصرية

شهدت القاهرة حفل إطلاق ضخمًا هو الأكبر من نوعه في تاريخ سوق السيارات المصري، نظمته شركة SN Automotive –الكيان الناتج عن تحالف مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات–؛ للإعلان عن شراكة استراتيجية مع عملاق صناعة السيارات الصينية دونج فينج موتور.

أقيم الحدث في مركز مصر للمعارض الدولية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وسط أجواء باهرة وتقنيات عرض عالمية، بحضور كبار المسؤولين في صناعة السيارات، ووكلاء وموزعي السيارات، وشخصيات عامة، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين.

وخلال المؤتمر كشفت SN Automotive، رسميًّا، عن باقة متنوعة من سيارات دونج فينج، تشمل طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تستهدف تلبية جميع احتياجات المستهلك المصري، وتحقيق المعادلة بين السعر التنافسي والتكنولوجيا المتطورة.

ويُعد دخول دونج فينج إلى السوق المصري عبر SN Automotive بمثابة تحوُّل جذري في شكل قطاع السيارات المصري؛ حيث يقدم حلولَ تنقل عصرية تلبِّي طموحات شرائح واسعة من المصريين الراغبين في امتلاك سيارة جديدة، وموثوقة، ومتقدمة تكنولوجيًّا، مع توافر خدمات ما بعد البيع بجودة غير مسبوقة.

وقال المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة SN Automotive: "نحن لا نُطلق فقط سيارات جديدة؛ بل نُطلق رؤية جديدة لمستقبل قطاع السيارات في مصر. إن شراكتنا مع دونج فينج تفتح الباب أمام حقبة جديدة من الجودة، والتنوع، بما يلبِّي تطلعات المستهلك المصري".

من جانبه، ذكر لياو تشينغلي، المدير العام للمقر الإقليمي لأفريقيا بشركة دونج فينج، خلال كلمته: "نعوِّل كثيرًا على هذه الشراكة مع SN Automotive للدخول بقوة إلى السوق المصري، أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وقررنا أن تكون مصر مركزًا رئيسيًّا للتصنيع وإتاحة قطع الغيار لقارة إفريقيا. نحن ملتزمون بتقديم سيارات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتوفير تجربة قيادة متكاملة وآمنة".

وقال طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الشبكات في شركة SN Automotive: "نحن نضع العميل في صدارة أولوياتنا، ونؤمن أن البيع هو البداية فقط، بينما جوهر علاقتنا بالعميل يتمثل في خدمات ما بعد البيع، ولهذا نعمل على إنشاء شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع تغطي مختلف أنحاء الجمهورية من الدلتا إلى الصعيد، ولدينا خطة انتشار سريعة ومكثفة تشمل 25 نقطة بيع وخدمة خلال السنة الأولى، مع جاهزية كاملة لقطع الغيار قبل حتى وصول السيارات إلى السوق المحلي؛ من أجل اجتذاب عملاء جدد، وتعميق ولاء وثقة عملاء SN Automotive الحاليين".

سيارة MAGE EV الكهربائية

سيتم الإعلان عن سعر سيارة MAGE EV قريبا.

سيارات البنزين MAGE

سعر سيارة MAGE HighLine هو (مليون و190 ألف جنيه).

سعر سيارة MAGE Elite هو (مليون و290 ألف جنيه).

سيارات البنزين SHINE

سعر سيارة SHINE Advance هو (790 ألف جنيه).

سعر سيارة SHINE Sport هو (945 ألف جنيه).

سيارة BOX الكهربائية

سعر سيارة BOX 330 km هو (770 ألف جنيه).

سعر سيارة BOX 430 km هو (870 ألف جنيه).

سيارة Eπ 007

سعر سيارة Eπ 007 530 Pro هو (مليون و350 ألف جنيه).

سعر سيارة Eπ 007 620 Pro هو (مليون و450 ألف جنيه).

سيارة VOYAH FREE الكهربائية الفاخرة

السعر 2 مليون و650 ألف جنيه.

سيارة VOYAH Passion الكهربائية الفاخرة

السعر 2 مليون و550 ألف جنيه.

سيارة VOYAH Dream

السعر 4 ملايين و900 ألف جنيه.

سيارة M-HERO الهجينة

السعر 5 ملايين و990 ألف جنيه.