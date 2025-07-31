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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. كيا اكسيد أم أوبل كورسا الهاتشباك؟

كيا اكسيد إم اوبل كورسا الهاتشباك
كيا اكسيد إم اوبل كورسا الهاتشباك
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا اكسيد وأوبل كورسا موديل 2025 ، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات الهاتشباك.

وسائل الأمان بـ كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تمتلك سيارة كيا اكسيد موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية.

محرك كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

تستمد سيارة كيا اكسيد موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 253 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 50 لترا، وتنتج قوة 160 حصانا، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية.

سعر كيا اكسيد موديل 2025

كيا اكسيد موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و399 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و499 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة كيا اكسيد موديل 2025 تباع بسعر مليون و599 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ اوبل كورسا موديل 2025

 اوبل كورسا موديل 2025

زودت سيارة اوبل كورسا موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفية، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات امامية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق.

محرك اوبل كورسا موديل 2025

 اوبل كورسا موديل 2025

تتسارع سيارة اوبل كورسا موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لترا، وقوة 130 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كم/ساعة.

سعر اوبل كورسا موديل 2025

 اوبل كورسا موديل 2025

تباع سيارة اوبل كورسا موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و280 ألف جنيه.

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