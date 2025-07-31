الكشف عن ستروين C5 Aircross الكهربائية الجديدة

كشفت ستروين الفرنسية عالميًا، عن السيارة الجديدة C5 Aircross، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولكنها تأتي بطابع الدفع الكهربائي، بينما تضم عددا كبيرا من التجهيزات، مع مظهر عصري.

مواصفات ستروين C5 Aircross

تعتمد السيارة ستروين C5 Aircross على نظام الدفع الهجين المعتدل، حيث تتمكن من ضخ قوة قدرها 100 كيلووات، ما يعادل 136 حصانًا، وتقدر قوة الدفع الكهربائي بحوالي 157 كيلووات، أي فيما يعادل 213 حصانًا.

ستروين C5 Aircross

تأتي السيارة ستروين C5 Aircross بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، كما تأتي السيارة بمدى كهربائي يصل إلى 100 كيلومتر، وبنظام الدفع الهجين قابل للشحن Plug-in.

تجهيزات ستروين C5 Aircross

تضم السيارة ستروين C5 Aircross مستشعرات ركن خلفية وللناحية الأمامية أيضًا، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، مقاعد كهربائية التحكم.

ستروين C5 Aircross

زودت ستروين C5 Aircross بزر تشغيل وإيقاف المحرك، مع وجود بصمة خارجية، شاشة اخرى للبيانات ولمساعدة قائد المركبة، فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية، إضاءة محيطة داخلية، وإضاءة خارجية LED MATRIX.

ستروين C5 Aircross

السيارة ستروين C5 Aircross تظهر بمقدمة حادة الشكل، بالإضافة إلى سبويلر خلفية مثبت أعلى ناحية السقف، وتأتي السيارة بزجاج يعمل كهربائيًا، وبإطلالة معتمه، إلى جانب دعامات أعلى منطقة العجلات، وبالجزء الخاص بالعتبات.