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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كيا كارنفال 2025 في الإمارات

 كيا كارنفال 2025
 كيا كارنفال 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة كيا كارنفال واحدة من أشهر السيارات العائلية الفاخرة المقدمة في الأسواق العالمية، وتأتي هذه السياق في السوق الاماراتي بعدد 2 من الفئات، وبأسعار تبدأ من 152,250 درهم مع باقة كبيرة من التجهيزات.

مواصفات كيا كارنفال 2025 في الإمارات

تعتمد كيا كارنفال 2025 على محرك سعة 3500 سي سي، سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 290 حصانًا، و355 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء. 

 كيا كارنفال 2025 

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها كيا كارنفال 2025، يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة.

تصميم وأبعاد كيا كارنفال 2025

تأتي السيارة كيا كارنفال 2025 بأبعاد خارجية بلغت 5.155 مم للطول الكلي، و1.995 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.740 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.090 مم.

 كيا كارنفال 2025 

وتضم السيارة كيا كارنفال 2025 جنوط رياضية، مصابيح LED، بالإضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات، حساسات حركة أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، فتحة سقف بانوراما، اقطاب ثنائية علوية.

تجهيزات كيا كارنفال 2025 

تحتوي كيا كارنفال 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، كاميرا خلفية، واخرى كاميرا برؤية محيطية 360 درجة، تحذير حركة المرور الخلفية، مثبت سرعة تكيفي أو قياسي، وسائد هوائية يصل عددها إلى 7، نظام الثبات الالكتروني، كشف النقاط العمياء.

 كيا كارنفال 2025 

زودت السيارة بنظام التحذير من الخروج عن المسار، شاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة اخرى متصلة، شاحن لاسلكي، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 12 مكبر، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.

 كيا كارنفال 2025 

أسعار السيارة كيا كارنفال 2025 في الإمارات 

تقدم السيارة كيا كارنفال 2025 في الإمارات بسعر يبدأ من 152,250 درهم وصولاً إلى 189,500 درهم.

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