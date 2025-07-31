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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات رياضية زيرو في السوق المصري.. أسعار تحت المليون

السيارات الرياضية
السيارات الرياضية
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، ومنها فئة السيارات الرياضية، بين الـ SUV والكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد"، أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية في السوق المصري، ضمن الفئة الأقل من مليون جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة تتراوح بين 111 و145 حصانا، وبين 138 و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة موديل 2026 من 900,000 جنيه.

جاك JS2

جاك JS2

زودت جاك JS2 موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 113 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يقدر بـ 12.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر، وتقدم السيارة في مصر بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، وبسعر يبدأ من 995,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

تبدأ أسعار السيارة إم جي ZS موديل 2026 من 990,000 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ 119 حصانا و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وتقنية الدفع الأمامي، وتتسارع السيارة ام جيZS من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى 5.8 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلومتر، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك

رينو كارديان

رينو كارديان

تتراوح أسعار السيارة رينو كارديان 2025 بين 849,900 جنيه و 974,900 جنيه، وزودت فنيًا بمحرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

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