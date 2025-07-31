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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 850 حصانا .. سوبر كار من Lanzante بعدد محدود

سيارة Lanzante
سيارة Lanzante
صبري طلبه

كشفت Lanzante البريطانية عن سياراتها الجديدة صاحبة الرقم 95-59، والتي تأتي بإصدار محدود يقتصر على عدد 59 نسخة فقط، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز طرازات السوبر كارز التي تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة من فئة الهايبرد.

أداء قوى لسيارة Lanzante

تعتمد السيارة Lanzante على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 634 كيلووات، ما يعادل 862 حصانًا، و880 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتقنيات التحكم في أوضاع الجر.

سيارة Lanzante

مواصفات السيارة الخارقة Lanzante

تضم السيارة Lanzante سقف زجاجي بانورامي، بينما يبلغ وزنها الاجمالي بنحو 1250 كيلوجرام، مع مكونات خفيفة، ولمسات مصنوعة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى مقصورة متقدمة تضم عدد من أدوات المساعدة، ووسائل الترفيه والتحكم.

سيارة Lanzante

تأتي السيارة من الخارج بمظهر يتسم بالشراسة، مع طلال أسود، وتقدم السيارة ملامح حادة الشكل بداية من المقدمة المدببة، وصولًا إلى الجزء الخلفي، مع وجود لمسات انسيابية تعزز من أفضلية تعامل السيارة مع الحركة الديناميكية للهواء.

سيارة Lanzante

تمتلك سيارة Lanzante سبويلر خلفي عريض، محرك عادم بشكل رياضي مصنوع من التيتانيوم، بالإضافة إلى عواكس ضوئية خلفية، بينما ترتكز السيارة على جنوط ذات مظهر رياضي، وتقارب السيارة في مظهرها الخارجي، بعض طرازات مكلارين، صاحبة الشعبية الكبيرة في عالم السوبر كار والسيارات الخارقة.

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