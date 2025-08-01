أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سيارات رياضية تحت المليون.. وظهور مميز لـ BMW XM

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

تويوتا كورولا 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر، على عدد كبير من الطرازات اليابانية، ومنها السيارة الاعتمادية كورولا، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية باختلاف الأجيال والموديلات المقدمة.

الكشف عن ستروين C5 Aircross الكهربائية الجديدة

كشفت ستروين الفرنسية عالميًا، عن السيارة الجديدة C5 Aircross، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولكنها تأتي بطابع الدفع الكهربائي، بينما تضم عددا كبيرا من التجهيزات، مع مظهر عصري.

بقوة 850 حصانا .. سوبر كار من Lanzante بعدد محدود

كشفت Lanzante البريطانية عن سياراتها الجديدة صاحبة الرقم 95-59، والتي تأتي بإصدار محدود يقتصر على عدد 59 نسخة فقط، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز طرازات السوبر كارز التي تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة من فئة الهايبرد.

سيارات رياضية زيرو في السوق المصري.. أسعار تحت المليون

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، ومنها فئة السيارات الرياضية، بين الـ SUV والكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم، والارتفاع المناسب، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

أرخص سيدان من هيونداي بالسوق السعودي.. سعر أكسنت 2025

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت، من أرخص السيارات المقدمة في السوق السعودي، عن فئة السيدان، وسط موديلات 2025، واستطاعت السيارة من خلال أجيالها المتعددة أن تكتسب شهرة كبيرة، نسبة إلى سعرها الاقتصادي والاعتمادية.

ظهور مميز لسيارة BMW XM بعد تعديلات G-POWER| صور

استطاعت السيارة BMW XM أن تخطف الأنظار من جديد، بعد ظهورها في أحدث ثوب مقدم من G-POWER المتخصصة في مجال تعديل السيارات، بعد أن حصلت السيارة على ترقيات شاملة ومميزة، جعلتها سيارة رياضية من الطراز الأول، إلى جانب التمتع بقدر كبير من الفخامة والتميز.