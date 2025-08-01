أرخص سيدان من هيونداي بالسوق السعودي.. سعر أكسنت 2025

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت، من أرخص السيارات المقدمة في السوق السعودي، وذلك عن فئة السيدان، وسط موديلات 2025، واستطاعت السيارة من خلال أجيالها المتعددة أن تكتسب شهرة كبيرة، نسبة إلى سعرها الاقتصادي والاعتمادية.

محرك ومواصفات هيونداي أكسنت موديل 2025

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، متنفس طبيعي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 115 حصانًا، و144 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتأتي السيارة هيونداي أكسنت موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مكون من 6 نقلات، بينما تعتمد من الناحية الفنية على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

هيونداي أكسنت موديل 2025

تجهيزات هيونداي أكسنت موديل 2025

تضم السيارة هيونداي أكسنت موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية AIRBAGS بعدد 2، بالإضافة إلى قفل مركزي، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

هيونداي أكسنت موديل 2025

وتحتوي هيونداي أكسنت موديل 2025 على مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، كما تحتوي السيارة على حساسات ركن بالناحية الخلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2025 في السعودية

تقدم فئة FLEET من هيونداي أكسنت موديل 2025، في السوق السعودي بسعر يبلغ 69,600 ريال.