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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 3008 موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

بيجو 3008
بيجو 3008
صبري طلبه

يبحث الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة، عن الطرازات التي تأتي بمفوم كسر الزيرو، أو الاستعمال الخفيف، حيث يضم السوق المصري العديد من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية السعر والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات.

وظهرت السيارة بيجو 3008 موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و650 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الأسعار نسبة إلى الموديل والفئة، بالإضافة إلى أهمية الفحص الفني الشامل.

مواصفات بيجو 3008 موديل 2025

تعتمد بيجو 3008 موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر تيربو، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيارات أوتوماتيك.

بيجو 3008

تجهيزات بيجو 3008 موديل 2025 

تضم السيارة بيجو 3008 موديل 2025 شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيكي، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية، بلوتوث، ريموت كنترول، منافذ USB.

بيجو 3008

زودت بيجو 3008 موديل 2025 بزر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فرمل بنظام ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني، كاشف النقاط العمياء، تحديد المسار.

بيجو 3008

أبعاد بيجو 3008 موديل 2025 

ترتكز بيجو 3008 موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2739 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4542 مم، و 1895 للعرض الكلي، بارتفاع يقدر بـ 1641 مم، ومساحة تخزين خلفية تسع إلى 520 لترًا.

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